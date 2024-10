Por trás das fantasias "assustadoras" que divertem quem passa pela Travessa do Carmo, na Cidade Baixa, neste sábado (26), estão 31 cachorros resgatados da enchente que ainda buscam um lar definitivo. É a festa de Halloween do Aubrigo da Luz — e, talvez, a última. O espaço deve fechar suas portas no próximo dia 14.