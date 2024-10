Alguns abrigos para animais resgatados da enchente seguem em atividade por meio do trabalho de voluntários, como é o caso do Abrigo do Gasômetro, do Aubrigo da Luz e do Centro Vida. As três organizações parceiras da prefeitura de Porto Alegre dizem que o pouco interesse das pessoas em adotar os animais que restaram nos espaços é uma preocupação.