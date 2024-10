Zona Sul Notícia

Após acordo com a prefeitura, loja no Pontal Shopping dá início à reforma da fachada

Projeto de instalação do empreendimento junto a área de lazer à margem do Guaíba previa que estrutura promovesse conexão dos pedestres com o ambiente. No entanto, prédio acabou tendo predominância de parede branca, o que motivou notificação por parte da administração pública

23/10/2024 - 23h14min