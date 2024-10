A escadaria da Rua 24 de Maio, que conecta a Rua Duque de Caxias com a Avenida André da Rocha, em Porto Alegre, necessita de reparos. As cantoneiras (perfis metálicos da borda dos degraus) exibem ferrugem, têm partes soltas e oferecem riscos para os pedestres. Os corrimões dos guarda-corpos precisam de pintura e os suportes apresentam oxidação. As lajotas do piso estão soltas em diversos pontos.