Biblioteca Chocolatão realiza atividades gratuitas para a comunidade construir o hábito de leitura

"É preciso que a leitura seja um ato de amor". A frase do filósofo Paulo Freire muito representa o intuito da Biblioteca Chocolatão, localizada no Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre. Organizado pela ONG Cirandar, o espaço, além dos livros, oferece atividades que incentivam o hábito da leitura e do estudo para a comunidade. No último mês, o local recebeu uma revitalização em sua fachada, com uma arte da grafiteira Sabrina Brum, conhecida como Bina.