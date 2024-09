TV da Bonja tem programas ao vivo e os divulga em telão para a comunidade

Entre risadas e câmeras, programas ao vivo tomam forma no bairro Bom Jesus, zona leste da Capital. A TV da Bonja é uma iniciativa do Centro de Educação Ambiental (CEA), que há 28 anos realiza projetos na comunidade. Para ajudar na divulgação dos programas e criar uma rede de comunicação própria, um telão digital foi instalado em frente ao espaço. E a cobertura também abrange outras áreas: jogos de futebol, filmes, como o do grupo Racionais MC's, e algumas disputas das Olimpíadas já foram transmitidos no painel que compõe o plano de se transformar no maior cinema popular da América Latina.