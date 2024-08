Casa de Hip Hop de Esteio está com inscrições abertas para oficinas gratuitas

Da esquina, já dá para ouvir a música. E, ao entrar na Casa do Hip Hop de Esteio (Ache), a alegria toma conta do ambiente. A mulher negra que compõe o painel da entrada abre os braços para uma cultura repleta de representatividade que vem adquirindo espaço no território gaúcho. A Ache, fundada em 2017, teve a sede inundada pela enchente de maio e ainda organiza sua estrutura para a sua plena retomada. E o recomeço também está presente nas atividades da entidade, que está com as inscrições abertas para o Circuito Energia Hip Hop, projeto que oferece oficinas de MC, breaking, DJ e grafite.