Representatividade Notícia

Arma contra a invisibilidade: documentário aborda a história do rap gaúcho pela perspectiva feminina

Carla Zhammp, Negra Jaque e Tia Crazy são as artistas que representam as MC's do RS no "Hip Hop de Gaúcha – Episódio 1: Elemento Rap"

01/08/2024 - 05h00min Atualizada em 01/08/2024 - 05h00min