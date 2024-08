O túnel para travessia dos passageiros do catamarã perto do Mercado Público, no Centro Histórico, começou a ser drenado quase um mês depois do retorno da operação, que ficou suspensa durante a enchente. O transporte de barco entre Porto Alegre e Guaíba voltou a operar em 7 de julho, mas o acesso segue interditado, fazendo com que os usuários tenham que utilizar a porta principal do Cais Mauá, próximo à Avenida Sepúlveda, e fazer uma caminhada maior.