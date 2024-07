Após a retomada das operações no domingo (7), depois de 66 dias sem funcionamento, usuários do catamarã, no Centro Histórico de Porto Alegre, seguem enfrentando um obstáculo: a interdição do túnel de acesso e saída ao Cais Mauá, que permanece alagado. O trecho, entre as avenidas Portuária e Mauá, registra nível de água próximo aos 20 centímetros de altura, o que impede o uso do caminho.