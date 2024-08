O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e suspendeu, em decisão liminar, a reintegração de posse do antigo Hotel Arvoredo, que fica na Rua Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre. Cerca de cem pessoas atingidas pela enchente se abrigam no local desde o final de maio.