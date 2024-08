Avança a obra para a instalação de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A via de 800 metros ficará entre as avenidas Pereira Passos e Otto Niemeyer, na Zona Sul (confira no mapa), e é fruto de uma contrapartida por dois empreendimentos da construtora Melnick.