A prefeitura de Porto Alegre vai liberar o acesso a três das 16 quadras de areia no trecho 3 da orla do Guaíba que foram atingidas pela enchente. Conforme o diretor de Esportes, Recreação e Lazer, Rodrigo Kandrik, as quadras 24, 25 e 26 já podem ter horários agendados nesta sexta-feira (30) para prática de vôlei e beach tennis a partir deste sábado (31).