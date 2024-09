As obras emergenciais no dique da Fiergs, localizado no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, tiveram início nesta sexta-feira (30). A estrutura de contenção de cheia foi insuficiente para impedir que as águas do Rio Gravataí e dos arroios Feijó e Santo Augustinho invadissem a cidade durante a enchente de maio. Os reparos são feitos pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).