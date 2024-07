Seis dos 17 feridos em acidente ocorrido na freeway nesta terça-feira (16) tiveram alta até por volta das 22h. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eles eram passageiros de um ônibus de Passo Fundo que se envolveu em colisão com outro coletivo, pouco antes do meio-dia. Todos os que tiveram alta estavam no Hospital Cristo Redentor, na zona norte da Capital.