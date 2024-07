Perto das pontes Notícia

Colisão entre dois ônibus no acesso a Porto Alegre deixa feridos e bloqueia a freeway

Um veículo bateu atrás do outro no final da manhã desta terça-feira a cerca de 300 metros do Vão Móvel, no sentido Interior-Capital; Corpo Bombeiros está utilizando helicóptero no atendimento à ocorrência

16/07/2024 - 12h25min Atualizada em 16/07/2024 - 17h04min