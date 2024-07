Retirada de entulho da enchente das ruas de Canoas deve ser finalizada na sexta-feira, prevê a prefeitura

A prefeitura de Canoas finalizou a limpeza dos bairros Rio Branco, Fátima e Mato Grande neste domingo (21). A previsão do secretário de Serviços Urbanos, Lucas Lacerda, é que as ruas da cidade estejam totalmente livre de entulho até a próxima sexta-feira (26). A limpeza nos bairros Mathias Velho e Harmonia, bastante afetados pela enchente de maio, deve ser concluída ao longo desta semana. Depois, a pasta quer concentrar esforços para esvaziar os quatro pontos de transbordo do município até o final de setembro.