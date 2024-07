Passageiros elogiam retomada do embarque e desembarque no Salgado Filho; voos seguem sem previsão

Nesta segunda-feira (15), o embarque e o desembarque de passageiros voltou a ser realizado no terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Desde a retomada dos voos, interrompidos em razão da enchente de maio na Capital, esses procedimentos vinham sendo feitos no ParkShopping, em Canoas. Os pousos e decolagens das aeronaves, porém, permanecem sendo realizados na Base Aérea do município vizinho em razão da falta de condições operacionais no Salgado Filho.