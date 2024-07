Área Azul Notícia

Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em mais duas regiões de Porto Alegre a partir desta segunda-feira

Retomada do sistema ocorrerá nas vagas do Menino Deus e do Fórum Central. Com isso, não há mais locais com isenção do pagamento devido à enchente. Dos 272 parquímetros de Porto Alegre, 58 foram afetados pela enchente, sendo que 52 tiveram perda total e precisaram ser substituídos

07/07/2024 - 17h03min Atualizada em 07/07/2024 - 17h06min