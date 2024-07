Circulação liberada Notícia

Desembarque no Salgado Filho muda e passageiros que chegam de Canoas passam a ter acesso ao terminal

Ônibus que fazem o traslado da base aérea da Região Metropolitana até Porto Alegre agora param no segundo piso. No saguão, é possível retirar bagagens e circular pela área interna do aeroporto

25/07/2024 - 10h24min Atualizada em 25/07/2024 - 17h17min