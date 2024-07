Entre Guaíba e Porto Alegre Notícia

Catamarã retoma preço comum das passagens a partir de segunda-feira

Até este domingo (14) valor da tarifa é solidário, de R$ 10. De acordo com a CatSul, empresa que administra as embarcações, o horário de funcionamento está mantido, com viagens a cada 30 minutos em horário de pico, e de hora em hora em outros momentos

13/07/2024 - 17h49min