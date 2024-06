Localizada a poucos metros de distância do Guaíba, na zona norte da Capital, a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes foi mais uma das milhares de edificações atingidas pela enchente que devastou Porto Alegre nas últimas semanas. Simbólica para os porto-alegrenses, sendo ponto central da procissão que ocorre anualmente realizada no dia 2 de fevereiro em devoção à Santa, a paróquia, que ainda está fechada, contou com a força de voluntários em um mutirão de limpeza neste sábado (8) para acelerar sua recuperação.