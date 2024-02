Confirmando a tradição, religiosos vestidos de branco e carregando flores iniciaram por volta das 8h a procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, no centro de Porto Alegre. A caminhada se iniciou na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Rua Vigário José Inácio, e seguirá pelas avenidas Mauá e Castello Branco até o Santuário de Navegantes, ao lado da antiga ponte do Guaíba.