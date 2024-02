"Iê, Iemanjá! Rainha das ondas, sereia do mar". Acompanhado de palmas, o trecho do cântico foi entoado por centenas de pessoas quando a tradicional procissão em homenagem ao orixá deixou a Concha Acústica de Cidreira, no Litoral Norte, pouco depois das 20h de quinta-feira (1º). À frente do grupo, uma camionete carregava o barco azul com a imagem da divindade pela Avenida Mostardeiro, em direção ao Santuário Sincrético de Iemanjá.