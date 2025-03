Dragagem do canal de Itapuã, na Lagoa dos Patos, atinge 90% de conclusão

A dragagem do canal de Itapuã , na Lagoa dos Patos, entre Viamão e Barra do Ribeiro, atingiu 90% de conclusão , conforme a Portos RS. Os trabalhos começaram em 26 de novembro, após navios de carga encalharem na região por conta do acúmulo de sedimentos depois da enchente de maio . A previsão inicial era de concluir o serviço em fevereiro deste ano.

— Só chegam navios com calado reduzido, que está descarregando gás uma vez por mês. E um ou dois do polo petroquímico, dois navios por mês — disse Almeida.

Apesar do avanço do serviço em Itapuã, Almeida também diz que essa obra não restabelece a hidrovia inteira .

O diretor se refere a outros canais da hidrovia que devem passar por dragagem, como é o caso do Canal de Pedras Brancas e Canal do Leitão. Esses pontos estão contemplados no investimento de R$ 731,3 milhões em hidrovias que foi anunciado em novembro do ano passado.