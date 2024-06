Quem caminha pela Rua Capitão Coelho, na Ilha da Pintada, não consegue enxergar o asfalto. Uma camada espessa de lodo ainda encobre a principal via de acesso ao trecho mais populoso do bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Quando termina o barro, começa a areia, carregada pela inundação do Rio Jacuí na região costeira.