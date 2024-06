Após mais de 30 dias, a Estação Rodoviária de Porto Alegre voltará a funcionar nesta sexta-feira (7). A quantidade de viagens será mais enxuta do que o normal. Por outro lado, haverá mais ônibus disponíveis do que na estação rodoviária provisória, que estava localizada no Terminal Antônio de Carvalho, na zona leste da Capital.