Haverá mudanças no trânsito no entorno da rodoviária de Porto Alegre a partir desta quinta-feira (6). De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os condutores que quiserem acessar a Avenida Castelo Branco a partir do Túnel da Conceição deverão pegar o Largo Vespasiano Júlio Veppo. Não será mais permitido converter à direita na Castelo Branco passando pelos fundos da rodoviária.