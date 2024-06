Quem circula pelas ruas do Menino Deus, em Porto Alegre, nesta terça-feira (11), pode observar equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizando a limpeza dos bueiros do bairro. O serviço, já rotineiro, busca desobstruir as redes e auxiliar com o escoamento da cidade, principalmente após a enchente.