O Procon de Porto Alegre pretende ampliar a fiscalização de produtos comercializados em supermercados com o objetivo de coibir a venda de itens que tiveram contato com a água da enchente. Nesta terça-feira (18), fiscais dos órgão multaram uma loja da rede Vantajão, localizada no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. A ação ocorreu a pedido do Ministério Público estadual.