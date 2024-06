O domingo (23) será marcado por um mutirão de limpeza nos bairros Humaitá e Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A ação, organizada pela plataforma gaúcha Meu Lar de Volta, conta com a parceria da marca de produtos de limpeza Ypê, Instituto Vakinha e o Grêmio, com a participação de 2 mil voluntários. As atividades terão início às 9h de domingo (23) e o ponto de encontro será a Arena gremista, na Avenida Padre Leopoldo Brentano.