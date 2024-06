A Justiça deu um novo prazo de 10 dias úteis para que mais de cem pessoas deixem o prédio do antigo hotel Arvoredo, na Rua Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre. Afirmando que foram atingidos pela enchente, os ocupantes contam que são moradores dos bairros Humaitá, Sarandi e Arquipélago, e também de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.