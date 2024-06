Se no caso da Boate Kiss — para mencionar outro incêndio terrível —, centenas de famílias de classe média, até hoje, não conseguiram vislumbrar justiça, imagine no caso da Pousada Garoa. Pessoas sem o menor poder de pressão, sem qualquer amparo familiar ou financeiro, continuam enfrentando situações abusivas, um mês após o incêndio que matou 10 hóspedes no Centro Histórico. Nesta semana, alguns foram despejados de outra unidade da Garoa, na Avenida Benjamin Constant. Às 11 da noite. Veja, acima, o meu comentário sobre o assunto.