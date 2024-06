Dezesseis dias após chegar de lancha à Estátua do Laçador, então circundado pela água barrenta da enchente, a reportagem de GZH repetiu a visita para ver a situação no entorno da escultura de Antonio Caringi (1905-1981). Nesta segunda-feira (3), alguns aspectos chamavam a atenção em frente ao símbolo de Porto Alegre - o cheiro de peixe podre, o lodo, a sujeira deixada pela cheia e o retorno do barulho do tráfego de veículos após a retomada da movimentação na BR-116.