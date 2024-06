Mercado automotivo Notícia

Carros afetados pela enchente no RS são vendidos em leilões por até 60% do valor de mercado; comprador diz que é "bom negócio"

Cerca de 120 automóveis foram colocados à venda no primeiro evento do gênero realizado no Estado, dos quais 111 foram arrematados

24/06/2024 - 22h11min Atualizada em 25/06/2024 - 08h30min