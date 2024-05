Com Porto Alegre e outros municípios enfrentando os impactos devastadores de uma enchente sem precedentes, uma força-tarefa do Judiciário do Rio Grande do Sul foi mobilizada para realizar a identificação e o registro civil das vítimas que estão nos abrigos. A ação de caráter emergencial atua desde terça-feira (7), reunindo dados pessoais e informações necessárias para emitir novas certidões de nascimento e casamento para aqueles que tiveram suas casas invadidas pelas águas.