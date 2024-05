Centenas de moradores de Canoas, neste sábado (4), tiveram que sair de suas residências. O município sofre com a cheia do Rio Jacuí, que invade diversos bairros. Um dos bairros mais atingido é Mathias Velho, local onde um dique rompeu ontem (3). Até as 18h20min deste sábado, mais de 7.500 canoenses já se encontram em abrigos públicos.