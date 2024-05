Com a estrutura principal alagada, a Rodoviária de Porto Alegre está atendendo desde quinta-feira (9) de maneira provisória no Terminal Antônio de Carvalho, na Avenida Bento Gonçalves, no Bairro Agronomia. A partir de segunda-feira (13), 13 linhas estarão operando no local, com destinos para vários pontos do Estado.