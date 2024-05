A instabilidade deve seguir predominando em grande parte do Rio Grande do Sul no decorrer da semana. Até sexta-feira (17), serão pelo menos três dias de chuva, sendo que os maiores acumulados estão previstos já para segunda (13). De acordo com meteorologistas, a temperatura também continuará caindo, com possibilidade de geada em algumas regiões e mínimas de 2°C e 3°C.