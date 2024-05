O rompimento de uma comporta do muro de contenção do Guaíba na Avenida João Antônio Maciel, próximo ao acesso para a Avenida Sertório, na manhã desta sexta-feira (3), acendeu um alerta para as autoridades de Porto Alegre. Em coletiva de imprensa, o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, pontuou que as estruturas de contenção a cheias da cidade nunca receberam tamanho volume de água.