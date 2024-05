Primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) criado no mundo, o 35, em Porto Alegre, virou ponto de coleta de doações para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Situado na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua 18 de Setembro, a entidade não destina os alimentos e demais itens diretamente para pessoas físicas, mas faz o "meio-campo" com instituições que realizam a entrega.