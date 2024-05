O Guaíba no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, está abaixo de 4 metros pela primeira vez desde 3 de maio. Na medição de 23h30min desta terça-feira (21), o nível ficou em 3m99cm. Na madrugada desta quarta, em dados disponíveis até a atualização mais recente desta reportagem, a redução havia permanecido, seguindo em 3m99cm à meia-noite e baixando para 3m97cm uma hora depois. As informações são da Rede Hidrometeorológica Nacional, da Agência Nacional de Águas (ANA).