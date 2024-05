Nas ruas do bairro Mathias Velho, em Canoas, poucas pessoas circulavam na manhã chuvosa desta segunda-feira (27). Os entulhos que tomam conta das calçadas mostram o cenário de destruição. No meio das limpezas, o medo aflige moradores após militares do Exército terem divulgado informações falsas sobre rompimento de uma barragem.