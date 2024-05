Os moradores da Lomba do Sabão, no limite entre Porto Alegre e Viamão, na Região Metropolitana, estão apreensivos com o extravasamento das águas na barragem da região. A Defesa Civil e a prefeitura já pediram para as pessoas que moram nas casas mais próximas para buscar refúgio em lugares seguros. Nesta segunda-feira (13), a reportagem esteve no local e conversou com quem vive perto da estrutura.