Em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo (12), o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Maurício Loss, descartou a possibilidade de rompimento da barragem da Lomba do Sabão. Durante a tarde deste domingo, o aumento do volume de água no entorno causou preocupação de moradores, que passaram a cogitar uma ruptura da estrutura montada na represa.