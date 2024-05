Mais de 500 pessoas estão protegidas em abrigos provisórios de Porto Alegre. São três lugares que estão recebendo moradores atingidos pela enchente na Capital. No Ginásio da Brigada Militar, na avenida Aparício Borges, há 465 pessoas. São famílias que estavam no Pepsi On Stage, mas foram transferidas nesta manhã de sexta-feira (3) devido ao risco de inundações no 4° Distrito.