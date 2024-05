O alerta do suposto rompimento do dique do Arroio Feijó, na zona norte de Porto Alegre, gerou caos, buzinaço, cantadas de pneus e trânsito intenso na tarde deste domingo (5). A estrutura fica nas proximidades da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e não se rompeu, mas está extravasando desde sábado (4). Isso significa que a água superou a altura da contenção, passando por sobre o limite e se espalhando pela região.