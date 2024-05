Catástrofes como a que o Rio Grande do Sul vive costumam evidenciar o melhor e o pior do ser humano. No meio da madrugada, enquanto o repórter Gustavo Gossen transmitia em som e imagens na Rádio Gaúcha e GZH a emocionante imagem da corrente humana no bairro Mathias Velho, em Canoas, para o salvamento de pessoas ilhadas em meio à escuridão, as redes sociais estavam impregnadas de mentiras.