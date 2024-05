Mais uma parte do Centro Histórico de Porto Alegre teve o fornecimento de energia elétrica restabelecido nesta terça-feira (21), segundo a CEEE Equatorial. Cerca de 200 profissionais trabalharam para possibilitar o retorno da energia em 7 mil pontos da região. De acordo com a companhia, ao todo, a luz já retornou para 25 mil clientes do Centro Histórico.