Uma empresa de caminhão-pipa foi autuada por vender água coletada gratuitamente da rede do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A ação do Ministério Público e do Procon ocorreu nesta terça-feira (21) após a denúncia de um condomínio que pagou R$ 4 mil por 10 mil litros de água. Por estar em fase recursal, o nome da empresa não foi divulgado.